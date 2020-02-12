Köpek Barınma Evi sahipsiz hayvanların yuvası oldu

12.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Köpek Barınma Evi ile sahipsiz köpeklerin yuvası oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu'da hizmet veren Köpek Barınma Evi, zaman zaman farklı gruplar tarafından da ziyaret ediliyor.

Barınma evi sayesinde sahipsiz köpeklere sıcak bir yuva sağlanırken, hayvanlarla ilgilenmek isteyenler için de kapıları açık tutuluyor.

Köpek Barınma Evi'ni ziyaret eden Snowsonics Kulübü üyeleri, 550 köpeğe yiyecek alarak "satın alma, sahiplen" mesajı verdi.

Kulüp üyeleri sahipsiz hayvanlara verilen hizmetten dolayı da yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA