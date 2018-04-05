Köpek Balıkları Eşliğinde Pilates Dersleri

İstanbul'un en uzun akvaryum tüneline sahip Viasea'de aralarında köpek balıkları ve vatozlarla birlikte on binlerce deniz canlısının yaşadığı 88 metrelik tünelde uzman eğitmenler eşliğinde pilates dersleri yapılacak.

İstanbul'un en uzun akvaryum tüneline sahip Viasea'de bulunan akvaryum tünelinde uzman eğitmenler eşliğinde pilates dersleri düzenlenecek. Dersler haftanın 4 günü 45 dakikalık seanslar olarak yapılacak. Hafta içi sabah ve akşam saatlerde düzenlenecek dersler, aralarında köpek balıklarının, vatozların ve on binlerce deniz canlısının yaşadığı 88 metreyle Türkiye'nin en uzun akvaryum tünelinde yapılacak. Sporseverler, paket dahilinde ayda 16 seans derse katılabilecek.

Elle balık ve vatoz besleme yapma imkanı

Ziyaretçilerine birbirinden ilginç deneyimler sunan Viasea, yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. İlk olarak biberonla balık besleme imkanını ziyaretçi deneyimine sunan akvaryum, 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca sevimli görüntüleriyle insanların içini ısıtan vatozları elle besleyip, yakından tanıma fırsatı sunan Viasea, insanları canlılara yakınlaştıran misyonuyla ön plana çıkıyor. - İSTANBUL