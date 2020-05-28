Köpek balığını adeta işkence ederek öldürdüler
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Köpek balığını adeta işkence ederek öldürdüler

Köpek balığını adeta işkence ederek öldürdüler -Mızrakla defalarca vurularak öldürüldü Bodrum'da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi.

28.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:09

Köpek balığını adeta işkence ederek öldürdüler

-Mızrakla defalarca vurularak öldürüldü

MUĞLA - Bodrum'da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla defalarca vurularak yaralanan köpek balığını öldürülmesi görenleri şok etti.

Gümbet Koyu'ndan teknesi ile Akvaryum Koyu'na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı. Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü. Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı. 10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolanan 2 kişi, işkence eder gibi balığa mızrağı ardı ardına sapladı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydeden vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.

Yaşananları saniye saniye kaydeden vatandaş ise yaptığı açıklamada "Biz ailemizle Akvaryum Koyu'na gidiyorduk ve kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir vatandaş fark etti. Bunlar daha sonra bir mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, hayvanı yaraladılar. En sonra mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm" diye konuştu.

Köpek balığını adeta işkence ederek öldürdüler

Kaynak: İHA

Manşet

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