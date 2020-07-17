Köpek balığı saldırısıyla tekneden denize düşen çocuğu babası kurtardı Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde köpek balığının tekneden kaptığı 10 yaşındaki erkek çocuğu, denize dalan babası yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde köpek balığının tekneden kaptığı 10 yaşındaki erkek çocuğu, denize dalan babası yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki Stanley kasabasından babası ve iki arkadaşının bulunduğu 6 metrelik tekne ile balığa çıkan 10 yaşındaki erkek çocuk köpek balığının saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının, babası ve arkadaşlarının avladıkları balıkları teknede temizledikleri sırada gerçekleştiğini belirttikleri saldırıda, denizden fırlayan köpek balığı güvertedeki çocuğu kaparak suya düşürdü.

Oğlunun saldırıya uğradığını gören babanın denize atlayarak üzerinde can yeleği bulunan çocuğu yakalamasının ardından köpek balığının gözden kaybolduğu bildirildi.

Saldırı anına tanık olan dalgıç Ben Allen, "Her şey bir anda oldu. Köpekbalığı sudan aniden fırladı, küçük çocuğu yakaladı ve onu suya çekti. Fakat çocuğu suya çektiğinde bıraktı. Baba, sanırım doğal içgüdü ile oğlunun hemen ardından atladı ve onu yakalamayı başardı. Babayı tebrik ederim, bu çok çok korkutucu bir şeydi. Çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kolundaki ciddi yırtığın yanı sıra kafasında ve göğüs bölgesinde çiziklerle saldırıdan kurtulan ve Kuzey Batı Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Kaynak: AA