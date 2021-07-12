Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı
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Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı

Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Brezilya'nın okyanus kıyısında bulunan Piedade plajında, tuvaletini yapmak için sığ bölgeye giden Marcelo Rocha Santos isimli adam, köpek balığını saldırısına uğradı. Saldırıda cinsel organının bir bölümü, kolunun ise tamamı kopan adam, kan kaybından öldü.

Brezilya'da okyanus kıyısındaki plajıyla tanınan Piedade'de tatil yapan 51 yaşındaki Marcelo Rocha Santos adlı adamın başına gelenler, duyanları ürküttü.

Sudan çıktıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için derin olmayan bir bölgeye giden Santos, idrarını yaptığı sırada bir anda köpek balığının saldırısına uğradı.

Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı

AŞIRI KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Saldırısı sırasında cinsel organı ve kasıklarından parçalar kopan adamın kolu da tamamen koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Acil olarak hastaneye kaldırılan adam, aşı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

"PLAJDA TUVALET YOKTU"

Olaydan sonra açıklamalarda bulunan talihsiz adamın arkadaşı, plajda tuvalet bulunmadığı için ihtiyaçlarını gidermek için sığ suya gittiklerini ve saldırının bu sırada gerçekleştiğini söyledi.

Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı

"ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ"

Santos'un arkadaşı, saldırıyı gördüğü anda etraftakilere haber verdiğini ancak kimsenin arkadaşını kurtaramadığını söyledi. Görgü tanığı arkadaş, saldırı sırasında ortalığın kan gölüne döndüğünü ifade etti.

AYNI YERDE 12 SALDIRI

Diğer yandan aynı plajda daha önce 12 kez köpek saldırısı yaşandığı belirtildi. Santos ve diğer insanlara saldıran köpek balığının hangi türe ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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