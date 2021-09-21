Köpek 'Ares' denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpek "Ares" denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Köpek "Ares" denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı Hatay Çevlik Sahil'inde, "Ares" adlı köpek, boğulduğunu sandığı şahsı kurtamaya çalıştı.

Köpek"Ares" denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı

HATAY - Hatay Çevlik Sahil'inde, "Ares" adlı köpek, boğulduğunu sandığı şahsı kurtamaya çalıştı.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahil'inde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan "Ares" adlı köpek denize atlayarak ağzıyla elinden yakaladığı şahsı kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri hayretler içinde kaldı.

Köpeğin sahibi Serhat Delioğlu, "Hayvan sevgi dolu bu hayvanların tek istediği sevgi. Ares, sevgiden kaynaklı birazda sağa sola ilgisi ve çok oyuncu hayvan. Bir şeyi gördüğü zaman genellikle iç güdüsel olarak birazda eğitime bağlı hemen hayvan koruma iç güdüsü oluyor. Bazen Ares durduk yere sahilden gelen pislikler oluyor onları kendi kendine biz bir şey demeden gidip alıp çöpün yanına bırakıyor. Eğitim dediğin sevgiden gelen istekleri hayvanın karşılık vermesi" dedi.

Köpek Ares denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı

Köpek Ares denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı

Köpek Ares denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı

Köpek
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köpek 'Ares' denizde boğulduğunu sandığı kişiyi böyle kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:02:58. #1.11#