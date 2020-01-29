Köpek 11 yaşındaki çocuğa saldırıp ısırdı
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Köpek 11 yaşındaki çocuğa saldırıp ısırdı

Batman'da başıboş bir köpekler, 11 yaşındaki çocuğa saldırarak ısırdı.

29.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:29
Köpek 11 yaşındaki çocuğa saldırıp ısırdı

'da başıboş bir köpekler, 11 yaşındaki çocuğa saldırarak ısırdı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Merkeze bağlı Kılıç köyünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki çocuk, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin bacağından ısırdığı çocuk, verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Talihsiz çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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