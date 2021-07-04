Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
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Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı

Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da yamaç paraşütü pilotu, köpeğini doğum gününde Bursa semalarında uçurdu.

Bursa'da yamaç paraşütü pilotu, köpeğini doğum gününde Bursa semalarında uçurdu.

Bursa'da uzun yıllardır yamaç paraşütü, paramotor ve paratrayk pilotluğu ve hocalığı yapan İbrahim Dinçer, bir yaşına basan köpeğinin doğum gününü gökyüzünde kutladı. Paratraykla köpeğiyle birlikte havalanan İbrahim Dinçer, köpeğine Bursa'nın üstünde tur attırarak bir yaşını kutladı. Semada doğum gününü kutlamaktan büyük keyif alan köpek, uçuştan sonra sahibinin yüzünü yalayarak ona teşekkür etti. Dinçer, köpeği Bulut'un ikinci yaş gününü ise farklı bir şekilde kutlayacağını söyledi.

Köpeği Bulut'un birinci yaş gününü gökyüzünde kutladıklarını ifade eden İbrahim Dinçer, "Köpeğim bir yaşına bastı. Onun doğum gününü her zaman yaptığım gibi gökyüzünde uçarak kutlamak istedim. Bulut'u alıp paratraykla havalandık. Bursa'nın üzerinde tur attık. Bulut uçmaktan ve doğum gününü gökyüzünde kutlamaktan büyük keyif aldı. İndikten sonra mutluluğunu yüzümü yalayarak gösterdi. Önümüzdeki yıl doğum gününü farklı bir şekilde kutlamayı düşünüyoruz" dedi. - BURSA

Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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