Köpeğini, yeni doğum yapan kedi ve yavrularının üzerine saldı
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Turgutlu, Güncel

Köpeğini, yeni doğum yapan kedi ve yavrularının üzerine saldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, köpeğini yeni doğum yapan kedi ve yavrularının üzerine saldı.

04.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:11
Köpeğini, yeni doğum yapan kedi ve yavrularının üzerine saldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, köpeğini yeni doğum yapan kedi ve yavrularının üzerine saldı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu'nda meydana gelen olay, tepki topladı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, köpeğini yeni doğum yapan kedi ve yavrularını üzerine saldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Anne kedinin kendini ve yavrularını korumaya çalıştığı görüldü. O anlarda, köpeğin sahibi ise kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, saldırganın bulunması için polise şikayetçi oldu.


Kaynak: DHA

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