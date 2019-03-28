Köpeğini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşen Kişi Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta yaşayan Kemal Dar'ın (30) köpeği bitişikteki 4 katlı binanın çatısına kaçtı.

Köpeğini yakalamak için çatıya çıkan Dar, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kemal Dar'a ilk müdahaleyi bu sırada sokaktan geçen bir sağlıklı memuru yaptı.



112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA