Köpeğini Timsah Saldırısından Korumaya Çalışan Kadın Hayatını Kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Hilton Head Adası'nda köpeğini gezmeye çıkartan 45 yaşındaki bir kadın bir timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Polis, Pazartesi sabahı bir kadının saldırıya uğradığı ihbarıyla olay yerine gitti.

Cassandra Cline adlı kadın, sudan çıkartılmasının ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, kadının köpeğini, yaklaşık 2.5 metrelik timsahtan korumaya çalışırken saldırıya uğradığını anlattı. Köpeğin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, saldırgan timsahın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda da Florida'da köpeğini yürüyüşe çıkartan 47 yaşındaki bir kişi aynı şekilde saldıya uğramıştı.

Yetkililer bu son saldırının Güney Carolina'da on yıllardır ölümle sonuçlanan ilk timsal saldırısı olduğunu söyledi.