Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

26.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:56
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

Antalya'da bir sürücü, seyir halindeki otomobilinin yanında tasmasından tuttuğu köpeğini sürükledi.

Antalya'da bir sürücü, seyir halindeki otomobilinin yanında tasmasından tuttuğu köpeğini sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kısa sürede yakalanan sürücü hakkında hayvana eziyetten adli ve idari is¸lem yapıldı.

Antalya'da hayvanlara eziyet görüntüsü gelmeye devam ediyor. Daha önce 12 minik yavru köpeğinin zehirlenmesinin ardından bu kez Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktı. Yağan yağmurdan kaçmak için aracına binen sürücü, ardından köpeğini dışarda bırakarak kontağı çalıştırdı. Aracı sürmeye başlayan kişi, tasmasından tuttuğu köpeğini gezdirmeye başladı. Köpek gitmek istemezken, sürücü aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sonrası harekete geçen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsı kısa sürede tespit etti. Sürücüye, hayvana eziyetten adli ve idari is¸lem yapıldı.

(Suat Metin/İHA)

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Öznur Çalık Cahit Özkan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Cüneyt Çakır Samet Aybaba Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Çocuk Balık Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 18:57:23. #1.14#
title