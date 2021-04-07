Köpeğini sopayla döven şahıs büyük tepki çekti
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Köpeğini sopayla döven şahıs büyük tepki çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğini sopayla döven şahıs büyük tepki çekti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir şahsın iple bağladığı köpeği sopayla dövmesi hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir şahsın iple bağladığı köpeği sopayla dövmesi hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Hayvan Hakları Federasyonu Malatya il Temsilcisi Filiz Yenier'in, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir şahsın köpeğe sopayla eziyet ettiği görüntüleri paylaşması kısa sürede hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Başkan Yenier, "Az önce ihbar geldi, sinirimden elim ayağım titriyor" diyerek, paylaştığı videoda köpeklerin eziyetten kaçmak için zaman zaman zincirlerini kırıp defalarca kaçtıklarını da öğrendiğini yazdı. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması ile harekete geçen jandarma ekipleri, köpeklere eziyet eden şahsı gözaltına aldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HAYTAP İl Temsilcisi Filiz Yenier, görüntülerin kendilerine ulaştırılması ile birlikte hemen harekete geçtiklerini ve şahsın kimliğini kısa sürede tespit ettiklerini söyledi. Konuyu ilçe jandarma ekiplerine de ilettiklerini ve bu doğrultuda şahsın akşam saatlerinde çalıştığı çiftlikte gözaltına alındığını aktaran Yenier, şahsın para cezası kesilerek serbest bırakıldığını dile getirdi.

Sabah erken saatlerde olayın yaşandığı bölgeye gittiklerini de anlatan Yenier, şahsın yeniden jandarma tarafından gözaltına alındığını ve büyük ihtimalle sınır dışı edileceğini de söyledi. Görüntülerin tüm hayvanseverleri çok üzdüğünü ifade eden Yenier, "Bir insan nasıl bu kadar acımasız olabilir. Biz hayvan severler olarak sabaha kadar uyuyamadık. Hayvan sevmeye de bilirsiniz. Biz hayvanseverler olarak hayvan sevmeyenlere kötü gözle bakmıyoruz, yeter ki kötü davranmayıp zarar vermesinler. Biran önce hayvan hakları yasasının istediğimiz şekilde caydırıcı olarak tasarlanıp yasalaştırılmasını ve gündeme getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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