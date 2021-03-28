Köpeğini ölüme terk edip taşındı
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Köpeğini ölüme terk edip taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğini ölüme terk edip taşındı

Beşiktaş'ta köpek eğitmeni olarak bilinen bir şahıs, taşındığı sırada köpeğini evde bırakıp ölüme terk etti.

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Beşiktaş'ta köpek eğitmeni olarak bilinen bir şahıs, taşındığı sırada köpeğini evde bırakıp ölüme terk etti. Ekiplerin yakaladığı şahsa, idari para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart tarihinde Gayrettepe Balmumcu Dere Sokak'taki bir evde ölü köpek olduğu ihbarı aldı. Adrese giden ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı. Olay, Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Ekipler, olayla ilgisi olan Mert C.D. (24) isimli şahsı tespit etti. Soruşturma kapsamında şüphelinin gecekonduyu Ağustos 2020 tarihinde boşalttığı, giderken sahibi olduğu köpeği bıraktığı öğrenildi. Köpek eğitmeni olduğu tespit edilen Mert C.D.'ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bin 33 TL idari para cezası uygulandı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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