Köpeğini motosiklete bağlayan kadına böyle tepki gösterdi

Köpeğini motosiklete bağlayan kadına böyle tepki gösterdi

Köpeğini motosiklete bağlayan kadına böyle tepki gösterdiMUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde köpeğini motosikletine bağlayıp götüren kadına, çevredekiler tepki gösterdi.

Köpeğini motosiklete bağlayan kadına böyle tepki gösterdi
MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde köpeğini motosikletine bağlayıp götüren kadına, çevredekiler tepki gösterdi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, babasıyla eve dönmekte olan Merve Uluyazı, bir kadının motosikletinin arkasına köpeğini bağladığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Gördüğü duruma üzülen Uluyazı, kadın sürücüyü kayda aldı. Kadın sürücü ise, "Yakın mesafeye gidiyorum" diyerek kendini savundu.

Kaynak: İHA
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