KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN İNDİĞİ 30 METRELİK FALEZLERDE MAHSUR KALDI
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KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN İNDİĞİ 30 METRELİK FALEZLERDE MAHSUR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerdeki sarp kayalıktan inen köpeğini kurtarmak için peşinden inen trans birey T.A. (31) mahsur kalınca polis, deniz polisi ve itfaiyeden yardım istendi.

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerdeki sarp kayalıktan inen köpeğini kurtarmak için peşinden inen trans birey T.A. (31) mahsur kalınca polis, deniz polisi ve itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye görevlileri kurtarmak için hazırlık yaparken T.A., bu sırada tırmanarak yukarı çıktı, köpek ise deniz polisi tarafından bota alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Trans birey T.A., köpeğiyle birlikte falezlerde gezintiye çıktı. Köpek bu esnada patika ve kayalık alandan kayalıkların olduğu falezlerin denizle buluştuğu kısma doğru inmeye başladı. Köpeği olduğu noktadan almak için 30 metrelik falezlerden inen T.A., dik ve sert kayalıktan dolayı köpeğin olduğu yere ulaşamadı. Olduğu yerde mahsur kalan T.A.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TIRMANARAK YUKARI ÇIKTI

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri, denizden kayalıkta mahsur kalan T.A.?yı kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeği bulmak için de jet-ski ile çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri denizden T.A.'ya ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarma çalışması yapmak için hazırlanırken bu esnada T.A., bulunduğu 30 metrelik kayalıktan tırmanıp yukarı çıktı.

Kıyıda mahsur kalan köpek ise bir süre sonra deniz polisleri tarafından bota alınarak Kaleiçi'nde yer alan Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürülerek T.A.?ya teslim edildi.

KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN İNDİĞİ 30 METRELİK FALEZLERDE MAHSUR KALDI
KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN İNDİĞİ 30 METRELİK FALEZLERDE MAHSUR KALDI
KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN İNDİĞİ 30 METRELİK FALEZLERDE MAHSUR KALDI
KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN İNDİĞİ 30 METRELİK FALEZLERDE MAHSUR KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
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