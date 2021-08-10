Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
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Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da feribot iskelesinden suya düşen köpeğin boğulacağı korkusuyla suya giren ve boğulma tehlikesi yaşayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da feribot iskelesinden suya düşen köpeğin boğulacağı korkusuyla suya giren ve boğulma tehlikesi yaşayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Baskil ilçesi Şehit Fethi Sekin Feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot iskelesinden bir köpek Karakaya Baraj gölüne düştü. Akıntı nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlanan köpeği gören Murat Sekendiz, suya girerek köpeği kurtarmaya çalıştı. Köpeğe ulaşan Sekendiz, yorgun düşünce gölün ortasında mahsur kalarak boğulma tehlikesi yaşadı. Köpek bir süre sonra kıyıya gelirken, Murat Sekendiz'in yardımına feribot kaptanı Mithat Önel ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Kısa bir süre suda dinlenen Sekendiz, daha sonra kıyıya geldi.

O anlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. - ELAZIĞ

Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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