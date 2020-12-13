Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
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Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı

13.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:23

Son dakika haberler: Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı Korona virüs hastası olan eşini ziyarete geldi, köpeğini zincirle bağlayıp gitti Bursa'da karavanda zincirle bağlanan köpek, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı

Korona virüs hastası olan eşini ziyarete geldi, köpeğini zincirle bağlayıp gitti

BURSA - Bursa'da karavanda zincirle bağlanan köpek, polis ekiplerini harekete geçirdi. Arabanın yanına gelen sahibi, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırmaya çalıştı. Eşinin korona virüs hastası olduğu iddia edilen şahsın, ziyaret için geldiğini ve köpeği hastaneye alamadığını için bıraktığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi korona virüs tedavisi gördüğü için onu ziyarete gelen kişi, köpeğini hastaneye sokamadığı için karavana bağlayarak gitti. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede şahsa ulaştı. Zincirle karavanın ön tarafındaki tutacağa bağlanan köpek ise, mahzun gözleriyle etrafındaki olan biteni izledi. Araç sahibi karavanın yanına gelince, 'niye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz' diye gazetecilerin üzerine yürüdü. Köpeğin havasız kalma ihtimalinin olmadığını iddia eden şahısın, maskesini de düzgün takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleşen şahıs, köpeğini bağladığı yerden çözerek araçtan indirdi.

Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı
Son dakika! Köpeğini karavanda zincirle bağladı, gazetecilere 'niye çekiyorsunuz' diye saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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