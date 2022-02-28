Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı - Haberler

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Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir vatandaşa başıboş köpek sürüsü saldırdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir vatandaşa başıboş köpek sürüsü saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş köpeğini gezdirirken aralarında pitbull cinsi bir köpeğin de olduğu bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Köpek sürüsüne karşı kendini ve köpeğini korumaya çalışan vatandaş bir ara yere düştü. Bu sırada olay yerinden geçen ASKİ görevlileri köpek sürüsüne müdahale ederek vatandaşı ve köpeğini kurtardı. - ANKARA

Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı

Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı

Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ankara, Sincan, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

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