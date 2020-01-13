Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Edremit ilçesinde, köpeğini dövdüğü gerekçesiyle babasını silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

13.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:32
Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

ilçesinde, köpeğini dövdüğü gerekçesiyle babasını silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Cinayetin ardından merkezine giderek teslim olan Batuhan S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Batuhan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde Batuhan S. (20) ile babası Ali S. (40) arasında tartışma çıkmış, evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S, mutfakta kahvaltı yapan babasına iki el ateş ederek öldürmüştü.

Polise teslim olan zanlının sık sık aralarında tartışma yaşanan babasının olay öncesi kendisine ait köpeği dövdüğünü ve bunun üzerine kavga ettiklerini, evdeki tüfek ile mutfakta oturduğu sırada ona ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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