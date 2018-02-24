Köpeğini Araca İple Bağlayıp Sürükleyen Sürücü: İşkence Yapmadım
Edirne'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Köpeğin sahibi yaptığının işkence olmadığını savundu.
M.K, emniyette alınan ifadesinde köpeğinin kaybolduğunu, arayıp bulduğunu ve evine götürürken de aracını çok yavaş sürdüğünü anlattı.
'KESİNLİKLE İŞKENCE YAPMADIM, ÇÜNKÜ KÖPEK BANA AİT'
Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi karayolunda, dün kullandığı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücünün kimliğini tespit edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin bağlandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsünün M.K., olduğunu ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde oturduğunu saptadı.
Polisin iletişim kurup emniyete davet ettiği M.K., kangal cinsi köpeğin kendisine ait olduğunu kaybolduğunu belirterek, "Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait" dedi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, pazartesi günü emniyete davet edilen sürücü M.K., hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.
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Kıssasa kıssas aynı şekilde o adamı arabanın arkasına ellerinden bağlayıp sürüklemek lazım cümle aleme karşıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Sal gitsin köpek özgür olmalı...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Allah bu adamı ve bunun gibileri yaşatmasın hayvanlara eziyet eden beyinsizlere kan kustursunCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Madem işkence değil O zaman aynısını bu mahluka yapalım bakalım ne olacakCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Pis herif .kopege iskence yapmamişmis.cunku kopek ona aitmis.oyle pislik bir dunyada yasiyoruzki birak kopegin kendine ait olmasini, bazi caniler , pislikler kendine ait cocuklarina ve ailesine neler yapiyor.ulen insan degilmisiniz siz.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır