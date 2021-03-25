Köpeğine şiddet uygulayan kişinin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan kadın beraat etti
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Köpeğine şiddet uygulayan kişinin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan kadın beraat etti

Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Köpeğine şiddet uygulayan kişinin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan kadın beraat etti

Trabzon'da, evinin balkonunda köpeğine şiddet uygulayan şahsın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan yargılanan Trabzon Hayvan Hakları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün, davadan beraat etti.

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Trabzon'da, evinin balkonunda köpeğine şiddet uygulayan şahsın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan yargılanan Trabzon Hayvan Hakları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün, davadan beraat etti.

Ortahisar ilçesinde, 23 Haziran 2020'de evinin balkonunda köpeğine şiddet uyguladığı öne sürülen K.Ş'nin, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsünü TRAHAYKO sosyal medya hesaplarından paylaştığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Tüzün hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Lütfiye Tüzün ve avukatı katıldı.

Tüzün savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, söz konusu videonun derneğin sosyal medya hesabına özel mesaj yoluyla ulaştığını söyledi.

Videoda köpeğe şiddet uygulandığını fark etmesi üzerine şahsın yüzünün görünmemesi sebebiyle sosyal medyada ilgili paylaşımı yaptığını belirten Tüzün, söz konusu paylaşımda şüpheliyi teşhis ve teşhir etme gibi bir amacı olmadığını dile getirerek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suça konu paylaşım incelendiğinde söz konusu video içeriğinin dışarıdan görünmeye müsait alanda gerçekleştiği ve bahse konu videodaki şahsın kim olduğunun net olmadığı gerekçeleriyle sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Lütfiye Tüzün'ün beraatine hükmetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 23 Haziran 2020'de, bir köpeğin sahibi tarafından işkenceye maruz kaldığına dair görüntülerin yer aldığı videolar üzerine, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Köpek, polis ekiplerince Ortahisar Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmış, sahibi hakkında ise işlem yapılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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