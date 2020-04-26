Köpeğine otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücüden şikayetçi oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir hayvansever köpeğine çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsünden şikayetçi olduAlınan bilgiye göre, hayvansever Ümran Yoran (57) Sanayi Sitesi Mahallesi'de yaralı olarak bulduğu ve Luina ismini verdiği köpeği sahiplendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir hayvansever köpeğine çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsünden şikayetçi oldu

Alınan bilgiye göre, hayvansever Ümran Yoran (57) Sanayi Sitesi Mahallesi'de yaralı olarak bulduğu ve Luina ismini verdiği köpeği sahiplendi.

Yoran, geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlaması sonrası köpeğini hava alması için evinin önüne çıkardı.

Luina 'ya sokak köpekleri ile oyun oynadığı sırada bir otomobil çarptı. Kaza sonrası köpek telef oldu.

Yoran, AA muhabirine yaptığı açıklamada köpeğine çarpan kişinin cezalandırılması için gerekli makamlara başvurduğu söyledi.

Evinim etrafında güvenlik kameraları olduğunu ve sürücüyü tespit ettiklerini anlatan Yoran, şunları kaydetti:

"Cumartesi sokağa çıkma yasağı vardı. Şurada hemen kapımın önünde arabanın altına aldı. Oraya kadar altında sürükledi. Hayvan can havliyle kaçtı aşağı doğru.Araba bastı gitti hiç durmadı. Allah'a havale ettim ama 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda sahipli bir hayvanı öldürmenin bir cezası var. ve bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum."

Kaynak: AA