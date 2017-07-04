Köpeğine Bakmayan İnşaat İşçisini Bıçakladı

Kastamonu'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs, köpeğine bakmadığını iddia ettiği inşaat işçisini bıçaklayarak ağır yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Budamış Köyünde akli dengesi yerinde olmayan M.Ö., köpeğine bakması için inşaat çalışan işçilere bıraktı. Bir süre sonra inşaat işçilerinin yanına gelen M.Ö., köpeğine bakmadıkları için inşaat işçileriyle tartıştı. Bir kenara sinen M.Ö., yalnız yakaladığı inşaat işçisi M.P.'ye saldırarak bıçakladı. Ağır yaralanan M.P., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. M.Ö. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU