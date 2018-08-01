ABD'li Adam, Köpeğinden Kaptığı Bakteri Yüzünden Ellerini ve Bacaklarını Kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Greg Manteuful isimli adam, köpeği tarafından yalandıktan sonra ellerini ve bacaklarını kaybetti. Köpekleri çok seven Manteuful'un halini görenler gözlerine inanamadı.

"BU KADAR HIZLI YAYILMASI ŞOKE EDİCİ"

Kanında enfeksiyon tespit edilen adamın Capnocytophaga isimli bir bakteriyi kaptığı anlaşılırken, dsoktorlar bu hastalığın bu kadar hızlı yayılmasının şoke edici olduğunu söyledi.

HER ŞEY 1 HAFTA İÇİNDE OLDU

Köpeğin bacağını yalaması sebebiyle enfksiyona yakalanan adamın bir hafta içinde bacaklarını kaybettiği açıklanırken, 48 yaşındaki Manteuful'un tüm hayatının köpeklerle iç içe geçtiği ifade edildi.

ÇOK NADİR RASTLANIYOR

Hastalık uzmanı Dr. Silvia Munoz-Price, "Bu tip bakteriler köpeklerin tükürüğünden geliyor. Kanındaki bu enfeksiyon, vücudunda çok ciddi bir tepkiyi tetikledi." dedi. Enfeksiyonun tek bir yalama ile geçebileceğini söyleyen Dr. Munoz, "Köpek sahibi olanların yüzde 99'undan fazlası bu hastalığa asla sahip olmayacak" diyerek endişe etmeyi gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.