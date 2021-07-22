Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı
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Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Sağlık

Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı Zonguldak'ta 1 yaşındaki Puffy isimli köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı.

Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 yaşındaki Puffy isimli köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı.

Zonguldak'ta Terrier cinsi Puffy isimli köpek evde oynadığı çorabı yuttu. Köpeğinin çorabı yuttuktan sonra zor anlar yaşadığını gören öğretmen Şaduman Öztürk, veteriner kliniğine gelerek yardım istedi.

Acil müdahalede bulunulan Puffy isimli köpek 15 dakikalık acil müdahalenin ardından eski sağlığına kavuştu.

Veteriner hekim Önder Alkan, çorabı midede endoskopi ile başarılı bir şekilde çıkarttıklarını ifade etti.

Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı
Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı
Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı
Köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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