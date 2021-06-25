Köpeğin yardımına itfaiye koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğin yardımına itfaiye koştu

Köpeğin yardımına itfaiye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti. köpek düştüğü yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iletişim altyapısı için yapılan ve içerisinde kablo ve boruların olduğu tesisat bacasına yavru bir köpek düştü. Köpeği düştüğü bacadan kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çengel yardımıyla talihsiz köpeği düştüğü yerden kurtardı. Köpek, Bodrum Hayvan Barınağı'na teslim edildi. - MUĞLA

Köpeğin yardımına itfaiye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Camdan atlayan kadın kıl payı kurtuldu, vatandaşlar eşini linç etmeye kalktı
Camdan atlayan kadın kıl payı kurtuldu, vatandaşlar eşini linç etmeye kalktı
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Halit Ergenç İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köpeğin yardımına itfaiye koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:29:36. #1.14#

title