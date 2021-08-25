Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döken özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Adana'da sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döken özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen M.E.K., buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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