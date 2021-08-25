Son dakika! KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döken özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.