KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI
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KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir sitede çalışan güvenlik görevlisi M.E.K., sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktü.

ADANA'da bir sitede çalışan güvenlik görevlisi M.E.K., sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktü. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olay nedeniyle site yönetimi, güvenlik görevlisini işten çıkardı.

Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, sokakta besledikleri sahipsiz köpeği 22 Ağustos'ta yaralı halde buldu. Vatandaşlar, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Sitedeki bazı vatandaşlar, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.?nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.?nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler M.E.K.?den şikayetçi oldu.

Bu arada, köpeğin tedavisi devam ediyor.

KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI
KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI
KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI
KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÖPEĞİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞTEN ÇIKARILDI - Haberler
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