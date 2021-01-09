Köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu
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Köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu

09.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:53
Köpeğin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sokak köpeğinin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sokak köpeğinin üzerine bastığı için uyardığı komşusu tarafından darbedilen genç kız şikayetçi oldu.

Arifiye ilçesinde ikamet eden Ü.B. (16), mahallesindeki sokak köpeklerini barınağa götürmek için yakalayan görevlilere "Yavru köpekleri annelerinden ayırmayın, onu da alın." diyerek tepki gösterdi ve yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

Ü.B'ye görevlilerce köpek yavrularının annesinin de alınacağı söylendi.

Genç kız, görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakinini, kaçmasın diye ayağıyla köpeğin üzerine bastığını fark edince "Basma, günah" diye uyardı.

Bu esnada aynı mahalle sakini yanına gittiği Ü.B'ye tokat attı.

Olayın ardından Ü.B. ve annesi, karakola giderek mahalle sakininden şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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