Köpeğin sırtına yazdıkları şaşkına çevirdi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sokak köpeğinin sırtına 'TKP' yazılması büyük tepki topladı.

Şaşırtan olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı köyünde yaşandı. Bir sokak köpeğinin üzerine 'TKP' yazıldı. Köy çevresinde dolaşan köpeğin sırtındaki yazıyı gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Çocukların yakın ilgi gösterdiği köpeğin sevimli halleri ise dikkat çekti. - KOCAELİ

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