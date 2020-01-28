Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı
Haberler » 3. Sayfa » Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı - Haberler

Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı

Eskişehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.

28.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:10
Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı

'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.


Alınan bilgilere göre, Egeli Sokak'ta gece saatlerinde köpekleri havlayan A.D. (55) ve Z.D. (47) ile köpeğin sesinden rahatsız olan Ç.K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında C.K., köpeğin sahiplerini bıçaklamaya kalktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda belirtilen bıçağı ele geçirdi. Gözaltına yapılan C.K.'nin hakkında 'Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler