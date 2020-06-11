Köpeğin şefkati görenleri duygulandırdı
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Köpeğin şefkati görenleri duygulandırdı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aracın çarptığı kedi telef oldu.

Köpeğin şefkati görenleri duygulandırdı
11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:15

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aracın çarptığı kedi telef oldu. Cani sürücü olay yerinden uzaklaşırken, bu sırada çevrede bulunan köpek kedinin başında dakikalarca bekledi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Ergani TOKİ mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, ilerlerken bir kediye çarptı. Kedi, olay yerinde telef olurken, araç sürücüsü bölgeden uzaklaştı. Bu sırada çevrede bulunan bir köpek, telef olan kedinin başına gelerek beklemeye başladı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından alınan kedinin cansız bedeni, toprağa gömüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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