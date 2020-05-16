Köpeğin saldırısına uğrayan engelli yaralandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan bedensel engelli kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan bedensel engelli kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği bir iş kazasında ayakları kesilen ve Balatlı köyünde yaşayan İrfan Kurt (45), evinin bahçesinde otururken bir köpeğin saldırısına uğradı.

Ayakları olmadığı için kendini savunamayan Kurt, köpek tarafından elinden ısırıldı.

Komşuları tarafından kurtarılan Kurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA