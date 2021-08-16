Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu babası zor kurtardı

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu babası zor kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu babası zor kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay Yenice mahallesi Abbasağa sokakta meydana geldi. İbrahimve Hatice Makarnacıçifti 2 yaşındaki kızı Zeliha ile birlikte sokakta yürümeye başladılar. O sırada sokakta yürüyen ismi henüz belirlenemeyen şahsın yanındaki köpeği, koşarak ailenin kızı Zeliha'ya saldırdı. Baba zorlukla kızını köpeğin saldırısından kurtardı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden ve boynundan yaralandı.

Baba ve eşi, kanlar içinde kalan çocuğunu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Yapılan tetkiklerde çocuğun burnunda kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.

Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpeğin sahibine tepki gösteren öfkeli baba İbrahim Makarnacı, "Köpek sahibinin yanında saldırdı. Bir köpeği zapdedemedi. Şikayetçi olacağım." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan