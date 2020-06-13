Köpeğin saldırdığı yavru ördekleri polis kurtardı AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaban ördeği yavrusunu kurtardı.

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaban ördeği yavrusunu kurtardı. Anne ördeğin kaçtığı saldırıda 1 yavru öldü.

Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle karantinaya alınan Döğer beldesinin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri 6 yaban ördeği ve anneye rastladı. Annelerinin arkasından giden yavrular, köpeklerin saldırması sonucu etrafa dağıldı. Polis ekipleri saldırıya uğrayan 5 ördek yavrusunu kurtardı. Anneleri kaçan, biri de ölen yavru ördeklerin 5'i korumaya alındı. Ördekler, İlçe Emniyet Amirliği'ne getirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve büyüdüklerinde alındıkları bölgeye tekrar bırakılacakları bildirildi.

'BU DURUMA SESSİZ KALAMAZDIK'

Ördekleri köpeklerin elinden kurtaran polis memuru Seyfullah Karaburçak, "Koronavirüs kapsamında İhsaniye ilçemize bağlı Döğer beldesinde uygulama noktamızda beklerken yavru ördekler sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaban ördeği yavrularını kurtarmak için çabaladık. 1'i telef oldu maalesef ama 5 tanesini kurtarabildik. Yaban hayatının desteklenmesini istiyoruz tün vatandaşlarımız duyarlı olsunlar. İnşallah bu yavrular bu minik dostlarımız tez zamanda büyürler ve tekrar yaban hayatına kavuşurlar. Yavrularımızın takibini yapacağız, sevimli dostlarımız yaşasın istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA