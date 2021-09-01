Son dakika haber... Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade verdi
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Son dakika haber... Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade verdi

Son dakika haber... Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokakta köpeklerin kendisine saldırması sonucu yaralandığını iddia eden polis memurunun şikayeti üzerine valilik tarafından gönderilen müfettişe ifade verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokakta köpeklerin kendisine saldırması sonucu yaralandığını iddia eden polis memurunun şikayeti üzerine valilik tarafından gönderilen müfettişe ifade verdi. Sosyal medya hesabından durumu paylaşan Seçer, "Korktuğu için beni şikayet eden memura mı, bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım" dedi.

Mersin'de daha önce de belediyeye sokak köpekleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten polis memuru, iddiaya göre 29 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anlık panikle ayağı kayıp düşerek yaralanan polis memuru, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Seçer, Valilik tarafından görevlendirilen müfettişe ifade verdi.

Başından geçen olayı Seçer, sosyal medya hesabından paylaştı. Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken 'polis memurunun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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