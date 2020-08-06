Köpeğin saldırdığı motosiklet sürücüsü kaza yaptı; o anlar kemarada
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Köpeğin saldırdığı motosiklet sürücüsü kaza yaptı; o anlar kemarada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, motosikletiyle ilerlerken bir köpeğin saldırısına uğrayan Zeynel Abidin Demir, kaza yaparak yaralandı.

Köpeğin saldırdığı motosiklet sürücüsü kaza yaptı; o anlar kemarada
06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:58

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, motosikletiyle ilerlerken bir köpeğin saldırısına uğrayan Zeynel Abidin Demir, kaza yaparak yaralandı. Köpeğin saldırdığı anlar ise motosiklete bağlı kamera ile kaydedildi.

Olay, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. 27 SH 539 plakalı motosikletiyle ilerleyen Demir, aniden önüne çıkan başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten korkup, motosikletin kontrolünü kaybederek yola savrulan Demir, yaralandı. Kaza anı ise motosiklete bağlı kameraya yansıdı. Demir, "Kazada benim de, köpeğin de canı yandı. Köklü Mahallesi'nde İslahiye Belediyesi'nin kilit parke taşı çalışması vardı. Çalışmayı yol boyunca görüntülerken aniden çıkan köpeğin saldırısı sonucu motosikletle yola savruldum. Benim canım yanarken, motosiklete çarpan köpeğin de canı çok yandı. Birkaç gün kol ağrısı çektim. Çok şükür ben iyiyim, köpeğin de durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.


Kaynak: DHA

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