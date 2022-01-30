Köpeğin saldırdığı çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısıyla yaralanan Ayhan Altunbaş (8), Kar nedeniyle ambulansın gelememesi üzerine askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Ayhan Altunbaş, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Onevler köyü Kozağaç mezrasındaki evlerinin önünde sahipsiz bir köpeği beslemek istedi. Ancak, köpek bir anda kendisini beslemeye çalışan küçük Ayhan'a saldırdı. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarılan ve saldırıda ağır yaralanan çocuk için sağlık görevlilerinden yardım istendi. Yoğun kar yağışının bulunduğu bölgeye ambulans ulaşamayınca, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan destek istendi. Diyarbakır'dan kalkan helikopter, mezraya Ayhan Altunbaş'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Ayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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