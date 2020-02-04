Köpeğin saldırdığı anne ile oğlu yaralandı
Çorlu ilçesinde köpekten kaçarken düşen anne ile oğlu yaralandı.
Çorlu ilçesinde köpekten kaçarken düşen anne ile oğlu yaralandı.
Hıdırağa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta yaşayan Figen Dağ ve 1,5 yaşındaki oğlu Yasir Dağ, alış veriş sonrası evlerine dönerken komşularının köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpekten kaçarken düşen anne ile oğlu yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi edildi.
Figen Dağ ile işe Orhan Dağ, daha sonra karakola giderek köpeğin sahibi S.G.'den şikayetçi oldu.