Köpeğin saldırdığı anne ile oğlu yaralandı
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Köpeğin saldırdığı anne ile oğlu yaralandı

Çorlu ilçesinde köpekten kaçarken düşen anne ile oğlu yaralandı.

04.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:48
Köpeğin saldırdığı anne ile oğlu yaralandı

ilçesinde köpekten kaçarken düşen ile oğlu yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta yaşayan Figen Dağ ve 1,5 yaşındaki oğlu Yasir Dağ, alış veriş sonrası evlerine dönerken komşularının köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken düşen anne ile oğlu yaralandı.

Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Figen Dağ ile işe Orhan Dağ, daha sonra karakola giderek köpeğin sahibi S.G.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
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