21.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:11

Köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk zorlukla kurtarıldı

ABD-(DHA) ? ABD'nin Colorado eyaletinde 5 yaşındaki çocuğa ailesinin yanında köpek saldırdı. Ailesinin ve çevredekilerin yoğun çabaları sonrası köpeğin dişleri arasından kurtarılan çocuk, olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Colorado eyaletindeki Colorado Springs kentinde meydana gelen olayda, otoparkta ailesinin yanında yürüyen 5 yaşındaki kız çocuğuna bir köpek saldırdı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda, çocuk köpeğin dişlerinin arasından zor kurtarıldı. Küçük kız olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

KÖPEK UYUTULDU

Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen olayın görüntüleri, dün hayvan koruma derneği tarafından yayınlandı. Dernek, köpek sahiplerini bu tip olaylara karşı uyardı. Barınak yetkilileri, çevredekiler olmasa çocuğun ciddi şekilde yaralanacağını belirtirken; köpeğin sahibine karşı dava açıldı. Tehlikeli Hayvanın Yasadışı Mülkiyeti yasasından dolayı dava sonucunda saldırgan köpeğin uyutulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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