Köpeğin oynarken yuttuğu plastik top, ameliyatla çıkartıldı

ADANA'da emekli Zeynel Bozkurt'un 'Rottweiler' cinsi köpeği Bella, evde oynadığı plastik topu yuttu. Bozkurt'un veteriner kliniğine götürdüğü Bella'nın midesindeki plastik top, ameliyatla çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Mete Betin, cisim yutma vakalarının ölüme sebep olabileceğini belirterek, "Bu tür durumlarda yutulan cisim bağırsakları tıkarsa ölüme neden olabilir. Evcil hayvan sahiplerinin dikkatli olması lazım" dedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Zeynel Bozkurt'a ait evde yaşandı. Bozkurt'un beslediği 15 aylık Rottweiler cinsi köpeği Bella, sahibiyle oyun oynamaya başladı. Bu sırada sahibinin kendisine attığı ceviz büyüklüğündeki plastik topu geri getirmek için ağzına alan Bella, bir anda topu yuttu. Bozkurt, hemen müdahale ederek topu çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Bir süre köpeğin topu çıkarmasını bekleyen Bozkurt, bu durum gerçekleşmeyince veterinere gitti. Veteriner hekim Mete Betin tarafından mide röntgeni çekilen Bella, topun yerinin tespit edilmesinin ardından ameliyat edildi. Operasyon sonrası Bella'nın midesindeki top çıkarıldı.

Zeynel Bozkurt ise olay günü köpeğinin topla oynadığını ve bir anlık dalgınlıkla bu durumun yaşandığını kaydederek "Çıkarmaya çalıştık olmadı. Hemen veteriner kliniğine getirdik. Sağlığına zararı olur diye korktuk. Tıbbi müdahale şart oldu" dedi.