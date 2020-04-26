Köpeğin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
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Antalya, Kepez, Güncel, Haber

Köpeğin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün yolda uyuyan köpeğe çarpıp ölümüne sebep olan sürücü A.Ö. yakalandı.

26.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:49
Köpeğin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün yolda uyuyan köpeğe çarpıp ölümüne sebep olan sürücü A.Ö. yakalandı. A.Ö., yasaktan muaf sektörlerden birinde çalıştığını ve işten eve dönerken kazayı yaptığını söyledi. 'Sadık' adlı köpeğin ise daha önceden kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Nisan Pazar günü saat 21.00'de meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, yol ortasında yatan sahipli köpeği ezerek 30 metre sürükledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan hayvan ambulansı geldiğinde köpeğin öldüğü belirlendi. 'Sadık' adlı' köpeğin sahibi Gülfem Özen polise şikayette bulunarak sürücünün bulunmasını istedi. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olay yerindeki bir işletmeye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, köpeğin yol ortasında uyuduğu ve hızlı olduğu görülen sürücünün hiç frene dahi basmadan köpeği ezdiği ve sürükledikten sonra kayıplara karıştığı görülüyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDIKöpeğin sahibi Gülfem Özen'in şikayetiyle harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, kazanın meydana geldiği yerde geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini incelemeye alan polisler, kısa sürede aracı tespit etti. Kayıtlardan sürücüye ulaşan polisler, A.Ö. adlı şüpheliyi evinde gözaltına aldı. İfadesi alınan A.Ö., sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan sektörlerden birinde çalıştığı için yasaktan muaf olduğunu, kazayı işten eve dönerken yaşadığını söyledi. A.Ö., hakkındaki adli işlemin ardından serbest bırakıldı.KANSERİ YENDİ AMA KAZADA ÖLDÜ

10 yıldır köpeği Sadık'a gözü gibi baktığını anlatan Gülfem Özen, köpeğinin daha önce kanser hastalığını uzun süren tedavilerle yendiğini, zemin kattaki evinin balkonunda beslediğini anlattı. O gün balkonun önündeki yolda köpeğin uyuduğunu fark etmediğini anlatan Özen, "Bir anda çarpma sesi duydum ve köpeğin 30 metre sürüklendiğini gördüm. Çarpan sürücü durmadan gitti. Sadık orada öldü. Kanseri yenen köpeğim kazaya yenildi" dedi.


Kaynak: DHA

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