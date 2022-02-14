KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÖĞRETMEN, DEMİR KAPI VE DUVARA TIRMANARAK KURTULDU

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen Hüseyin Kundakçı'nın kangal cinsi köpeğin saldırısından kurtulmak için demir kapı ve duvara tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Komşularının çiftliğindeki annesi ve çocuklarını almak için giden Hüseyin Kundakçı, köpeğin zincirini koparmasıyla üzerine doğru geldiğini fark etti. Ani reflekse köpeğin saldırısından korunmak için önce çiftliğin demir kapısına ardından duvara çıkan öğretmen Hüseyin Kundakçı, köpeğin ısırmasına engel olamadı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıda bacağından ve baldırından yaralandığını ifade eden Kundakçı, "Okuldan çıktım. Eşimi aldım, komşumuzun çiftliğinde annem ve iki çocuğum vardı, onları almaya gittim. Tam çiftliğe girdiğim sırada köpeği gördüm. Köpek zincirle bağlıydı, nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim. Aşılarımı yaptırdım. Çocuklar beni görünce dışarı geliyorlardı. Köpeğin boşta olduğunu onlara duyurmak için duvara çıktım. İki yerimden ısırdı şu anda iyiyim" diye konuştu.