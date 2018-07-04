Köpeğin Cinsel Organı, Genç Kadının Cinsel Organına Sıkıştı

Köpeğin Cinsel Organı, Genç Kadının Cinsel Organına Sıkıştı

Çin'in Guangdong kentine bağlı Luoding'de meydana gelen ve sosyal medyada yayılan görüntüde evcil hayvanıyla ilişkiye girdiği iddia edilen kadın, ilişki sırasında hayvanın penisi, cinsel organına sıkışınca sağlık ekiplerini aradı.

Çin'in Guangdong kentine bağlı Luoding'de meydana gelen ve sosyal medyada yayılan görüntüde evcil hayvanıyla ilişkiye girdiği iddia edilen kadın, ilişki sırasında hayvanın cinsel organı, kadının cinsel organına sıkışınca sağlık ekiplerini aradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ambulans kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından kalabalığın şaşkın bakışları arasında sedyeye konan kadın hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri şoke etti. Köpeğin cinsel organı kadının cinsel organına sıkıştı. Kadın, köpekle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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