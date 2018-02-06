Sivas'ta Köpeğin Boynuna İp Bağlayıp Bisikletin Peşinde Böyle Koşturdu

Sivas'ta köpeğinin boynuna bağladığı ipi bisiklete bağlayan bir kişinin köpeği sokaklarda koşturması tepkilere neden oldu.

KÖPEĞİNİ BOYNUNA BAĞLADIĞI İPLE KOŞTURDU

Fatih Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişinin köpeğinin boynuna ip bağladığı, ipin diğer ucunu da kendi sürdüğü bisiklete bağladığı görüldü.

GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Köpeği bisikletin arkasında cadde ve sokaklarda dakikalarca koşturan şahsı görenler duruma tepki gösterdi.

Uzun süre köpeği boynuna bağladığı iple bisikletle koşturan şahıs daha sonra gözden kayboldu.

Köpek bağlı halde bisikletiyle yoluna devam ettiği anın çekildiği görüntülere ise sosyal medyada büyük tepki gördü.