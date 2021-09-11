EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Keşan'a bağlı Danişment köyü sahilinde vatandaşlar bir köpeğin ağzından misine sarktığını gördü. Keşan'da özel bir kliniğe getirilen köpeğin çekilen röntgende boğazına olta iğnesi kaçtığı belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi çıkarıldı. Sağlığına kavuşan köpek, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından sahiplendirildi.