Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı - Haberler
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Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Keşan'a bağlı Danişment köyü sahilinde vatandaşlar bir köpeğin ağzından misine sarktığını gördü. Keşan'da özel bir kliniğe getirilen köpeğin çekilen röntgende boğazına olta iğnesi kaçtığı belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi çıkarıldı. Sağlığına kavuşan köpek, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından sahiplendirildi.


Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Köpeğin boğazına kaçan olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı - Haberler
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