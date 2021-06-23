Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza
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Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza

Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği anları sosyal medyadan paylaşan M.S. ile hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu tespit edilen M.B.'ye 2'şer bin 66'ar lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği anları sosyal medyadan paylaşan M.S. ile hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu tespit edilen M.B.'ye 2'şer bin 66'ar lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesinde yaşayan M.S.'nin, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığını tespit etti. Savcılık talimatıyla M.S.'nin yanı sıra M.B.'nin de hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu belirlendi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye de 2'şer bin 66'şar lira ceza uyguladı. 


Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza
Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza
Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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