Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş, durumu polise bildirdi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş, durumu polise bildirdi. Arazide yapılan kazıda bir erkek ile bir kadın cesedi bulunurken, polis kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek