- 'Köpeğimi çaldın' kavgasında 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, kendisini köpeğini çalmakla suçlayan vatandaşı ve yoldan geçen bir vatandaşı yaralayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Eylül tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen U.S. isimli vatandaş, daha önceden aralarında husumet bulunan Ü.S. ile karşılaştı. U.S., karşılaştığı Ü.S.'ye kaybolan köpeğini kendisinin çaldığını ve geri getirmesini söylemesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Ü.S., kendisini köpeğini çalmakla suçlayan U.S.'ye ateş etti. Kurşun U.S.'nin bacağına ve ayağına isabet etti. Şahsın tabancasından çıkan 1 kurşun da yerden sekerek caddede yürüyen M.M. isimli vatandaşın eline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ü.S. isimli şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ü.S. isimli şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.